Eurolega | il Fenerbahce ferma la striscia vincente di Milano

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Eurolega: Milano spenta, il Fenerbahce vince 71-60 - zazoomblog : Eurolega Olimpia Milano ko. Messina: “Gara mediocre dall’inizio alla fine complimenti al Fenerbahce” - #Eurolega… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: La striscia di cinque successi consecutivi dell'AX Armani Exchange Milano si schianta contro la fisicità del Fenerbahçe ??… - MilanoInForma : Basket, Eurolega: Milano cede in casa al Fenerbahce 71-60. Si ferma la striscia di vittorie dell'Olimpia… - infoitsport : Basket, Eurolega: Messina commenta il ko con il Fenerbahçe: 'Partita mediocre, cercheremo di migliorare in atta -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega Fenerbahce

Milano, 3 febbraio 2022 " Si ferma dopo cinque successi consecutivi la striscia vincente indell' Armani Ax Milano , battuta in casa 71 - 60 daldi coach Sasha Djordjevic " ex biancorosso " e dell'azzurro Achille Polonara. Serata storta per un'Olimpia troppo farraginosa ..., Milano - Fenerbahçe 60 - 71: highlights.Alti livelli di intensità e nessuna esclusione di colpi sin da un primo quarto in cui Milano ha faticato e non poco a trovare il bersaglio nel pitturato (3/8 da due nei primi 10’ per gli uomini di ...Sport - Contro i turchi sarà partita vera, in quanto anch'essi arrivano da un buon filotto di tre vittorie consecutive (tolte le numerose sfide da recuperare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 ...