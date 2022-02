È un’Italia olimpica che punta sulle sue donne d’oro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli azzurri si sono avvolti nel tricolore. Una mantella che vuole essere una bandiera da sfoggiare con orgoglio. Il regalo di Giorgio Armani per la nostra squadrache a Pechino comincia la sua corsa all’oro. In Cina è l’anno della Tigre e ce lo fanno sapere in ogni modo, ma soprattutto vogliono far sapere al mondo che la Cina non è più soltanto Storia. Oggi è tecnologia, è futuro. È quasi un avviso ai naviganti che osservano il “Nido d’uccello”, lo stadio che già ospitò l’inaugurazione dei Giochi estivi del 2008, cercando possibili segni di guerra tra i potenti presenti (e i tanti assenti). Il presidente del Cio Bach cerca di tenere lontana la politica, il suo è un messaggio di pace ispirato a John Lennon e al suo “Give peace a chance”: “La missioneè questa: unirci in una competizione pacifica, costruendo sempre ponti, mai erigendo ...