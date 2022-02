Derby di Milano, la conferenza di Inzaghi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa volta vale di più. Non solo il primato cittadino: il Derby di Milano in programma domani segnerà due strade: quella spianata dell’Inter verso lo scudetto o il ritorno in carreggiata del Milan. Il campionato si avvia infatti verso la fase decisiva della stagione, dove tutto si decide. E uno scontro diretto ora potrebbe indirizzate le strade delle due milanesi. Sarà un periodo complicato per l’Inter, ancora impegnata in Champions e quindi divisa due fronti. Ne ha parlato Inzaghi nella conferenza che anticipa la gara di domani: “Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila. Il Derby è molto sentito e ne siamo consapevoli, concentrati e spero i ragazzi con la mente libera e consapevole. Abbiamo visto cos’è successo all’andata quando noi eravamo a -7. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa volta vale di più. Non solo il primato cittadino: ildiin programma domani segnerà due strade: quella spianata dell’Inter verso lo scudetto o il ritorno in carreggiata del Milan. Il campionato si avvia infatti verso la fase decisiva della stagione, dove tutto si decide. E uno scontro diretto ora potrebbe indirizzate le strade delle due milanesi. Sarà un periodo complicato per l’Inter, ancora impegnata in Champions e quindi divisa due fronti. Ne ha parlatonellache anticipa la gara di domani: “Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila. Ilè molto sentito e ne siamo consapevoli, concentrati e spero i ragazzi con la mente libera e consapevole. Abbiamo visto cos’è successo all’andata quando noi eravamo a -7. ...

