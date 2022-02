Covid, il nuovo monitoraggio: Rt scende a 0,93 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scendono in Italia l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 (da 1.823 su 100mila abitanti a 1.362) e l'indice di trasmissibilità Rt (da 0,97 a 0,93). Lo evidenzia il monitoraggio di ministero della Salute e Iss... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scendono in Italia l'incidenza settimanale dei casi di-19 (da 1.823 su 100mila abitanti a 1.362) e l'indice di trasmissibilità Rt (da 0,97 a 0,93). Lo evidenzia ildi ministero della Salute e Iss...

