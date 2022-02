Covid Gb oggi, 84.053 contagi e 254 morti in 24 ore (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Gran Bretagna sono 84.053 i nuovi contagi Covid e 254 i decessi per complicanze registrati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche. Si registra quindi un calo nei casi rispetto agli 88.171 di ieri e anche nelle morti, che erano state 303. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Gran Bretagna sono 84.053 i nuovie 254 i decessi per complicanze registrati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche. Si registra quindi un calo nei casi rispetto agli 88.171 di ieri e anche nelle, che erano state 303. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

