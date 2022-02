Chi è Briciola, la meticcia in divisa che sfila fiera tra le autorità (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Non ha paura di muoversi disinvolta e autorevole come una principessa tra gli imponenti cavalli del 4° Reggimento dei Carabinieri a Cavallo, senza mai farsi intimidire dalla presenza di Capi di Stato e autorità. Briciola si è ormai conquistata la simpatia e il rispetto di tutti, in qualità di mascotte del Reggimento, muovendosi spesso sulle note della Fanfara a cavallo del reparto. E con la sua speciale gualdrappa con il fregio dell'Arma prende parte persino al Carosello Storico. È una vera tradizione quella di una cagnetta come mascotte: Briciola in tempi recenti è stata preceduta da Trombetta, Birba e Lady. Si racconta che la prima cagnolina, di razza meticcia, fu regalata al Reggimento da alcuni scugnizzi napoletani negli anni '80 in occasione di una esibizione che si svolse nel capoluogo partenopeo. Da ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Non ha paura di muoversi disinvolta e autorevole come una principessa tra gli imponenti cavalli del 4° Reggimento dei Carabinieri a Cavallo, senza mai farsi intimidire dalla presenza di Capi di Stato esi è ormai conquistata la simpatia e il rispetto di tutti, in qualità di mascotte del Reggimento, muovendosi spesso sulle note della Fanfara a cavallo del reparto. E con la sua speciale gualdrappa con il fregio dell'Arma prende parte persino al Carosello Storico. È una vera tradizione quella di una cagnetta come mascotte:in tempi recenti è stata preceduta da Trombetta, Birba e Lady. Si racconta che la prima cagnolina, di razza, fu regalata al Reggimento da alcuni scugnizzi napoletani negli anni '80 in occasione di una esibizione che si svolse nel capoluogo partenopeo. Da ...

