Callejon | addio all’Italia? Un club su di lui

(Di sabato 5 febbraio 2022) José Mariapotrebbe salutare la Fiorentina e l’Italia a fine stagione. Senza segnali di rinnovo per lo spagnolo, secondo il quotidiano AS, l’ipotesi di un ritorno in Spagna prende quota sempre di più.Fiorentina GetafeCon i 35 anni all’orizzonte,starebbe pensando di tornare a giocare in Liga, nel Getafe, dopo gli interessi mostrati dalspagnolo nel mercato invernale.Sarebbe undopo nove anni, per un nuovo che abbiamo visto partire largo e tagliare verso il centro tantissime volte.Francesco Scanu

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Callejon addio

AreaNapoli.it

Ultime di mercato per la Fiorentina che è pronta a direche si svincola dal club viola, ci sono 4 club interessati ad ingaggiarlo .lascia la Fiorentina La Fiorentina ha deciso che non prolungherà il contratto di Jose, ...Italiano per questo ha tanti dubbi sul tridente offensivo con Sottil, Ikone,e Saponara in lotta per due maglie. I primi due partono favoriti. Come punta centrale, dopo l'di Vlahovic, ...Il prossimo giugno scadrà il contratto di José Callejon con la Fiorentina e difficilmente lo spagnolo vedrà prolungare il suo accordo. Secondo quanto riporta AS, è sul tavolo l'ipotesi di un ritorno ...José Maria Callejon, a Firenze, non ha ripetuto le belle annate vissute con la maglia del Napoli. Problemi tattici e non solo in Toscana per un calciatore che viene ricordato ancora con grande affetto ...