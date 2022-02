Basket, serie A1 Femminile, 6a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sei partite tutta al sabato per la serie A1, con il match tra Akronos Moncalieri e Limonta Costa Masnaga ricalendarizzato al 17 febbraio.Una giornata ricca di partite con fascino e tradizione, si parte ovviamente dalla sfida tra Famila... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Seitutta al sabato per laA1, con il match tra Akronos Moncalieri e Limonta Costa Masnaga ricalendarizzato al 17 febbraio.Unaricca dicon fascino e tradizione, si parte ovviamente dalla sfida tra Famila...

Advertising

Gazzetta_it : #Serie A: #Trieste, colpo in trasferta. #Treviso è ko - qnazionale : Basket, Serie A: Delia-Banks, l’Allianz Trieste passa sul campo di Treviso - labrosport : ?????????? Promossi e bocciati dopo la stracittadina di serie B di basket, andata in scena ieri sera al Modigliani Forum - RobertoGranai : @CaraccioloDaila Si Daila poi oltretutto è anche vedova il suo povero marito è morto circa 20 anni fà per un tumore… - LecceSette : Basket in carrozzina, Serie B: la Lupiae Team Salento in partenza per la Sicilia -