ATP Cordoba 2022 | risultati 3 febbraio | Albert Ramos Viñolas si porta ai quarti

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si conoscono i nomi degli ultimi quattro tennisti che accedono aidi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250, che si giocheranno tutti oggi, quando sarà ancora protagonista Lorenzo Sonego, unico azzurro ancora in gara. Nella parte alta l’argentino Sebastian Baez sorprende in rimonta la testa di serie numero 3, il cileno Cristian Garín con lo score di 4-6 6-1 6-1 ed aisfiderà il qualificato cileno Alejandro Tabilo, che batte lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-2 6-4. Nella parte bassa del tabellone la testa di serie numero 6, lo spagnolo, approfitta del ritiro del qualificato peruviano Juan Pablo Varillas Patino-Samudio, giunto sul 6-4 2-3 per l’iberico ed oggi affronterà ...

Advertising

andreastoolbox : Atp Cordoba - Sonego soffre ma passa. Pune, Travaglia-India 2-0 - infoitsport : Tennis, ATP Cordoba 2022: Lorenzo Sonego supera in rimonta Carballes Baena ed accede ai quarti di finale - infoitsport : ATP Cordoba, Sonego ribalta Carballes Baena e centra i quarti di finale - infoitsport : Atp Cordoba, Sonego tenta il riscatto. Tutti i dettagli - infoitsport : ATP Cordoba 2022, Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego volano ai quarti in doppio! -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cordoba

... Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports) 18.30 TENNIS "250, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv). Sonego - ...Strepitosa rimonta di Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneodi2022 . Il piemontese batte lo spagnolo Carballes Baena in tre set col punteggio di 4 - 6 7 - 6(1) 6 - 2 e approda ai quarti di finale del torneo colombiano, dove affronterà un altro ...Si conoscono i nomi degli ultimi quattro tennisti che accedono ai quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Cordoba 2022 di tennis, di categoria 250, che si giocheranno tutti oggi, ...Il live e la diretta testuale del match tra Lorenzo Sonego e Albert Ramos-Vinolas, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Cordoba 2022. Dopo il complesso esordio sul rosso argentino, ...