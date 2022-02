Amadeus, incidente a Sanremo: la gag finisce male. O meglio, “sopra l’orchestra” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022, terza serata andata. E che serata: pioggia di consensi per la scelta della co-conduttrice. Drusilla Foer ha brillato sul palco dell’Ariston, dall’inizio alla fine nei suoi ben 8 abiti scelti per presentare il Festival insieme ad Amadeus. Serata, ovviamente, anche di musica. Si sono esibiti tutti i cantanti in gara e al primo posto della classifica generale tornano Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Ultima posizione, invece, per Tananai e la sua “Sesso occasionale”. Ma non sono mancati gli imprevisti. O meglio, le cadute. Sanremo 2022, la caduta di Amadeus Durante il live di Cesare Cremonini, per la prima volta a Sanremo 2022, molti spettatori hanno notato qualcosa di curioso: un gesto anomalo della telecamera. In pratica il cameraman è volato giù dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)2022, terza serata andata. E che serata: pioggia di consensi per la scelta della co-conduttrice. Drusilla Foer ha brillato sul palco dell’Ariston, dall’inizio alla fine nei suoi ben 8 abiti scelti per presentare il Festival insieme ad. Serata, ovviamente, anche di musica. Si sono esibiti tutti i cantanti in gara e al primo posto della classifica generale tornano Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Ultima posizione, invece, per Tananai e la sua “Sesso occasionale”. Ma non sono mancati gli imprevisti. O, le cadute.2022, la caduta diDurante il live di Cesare Cremonini, per la prima volta a2022, molti spettatori hanno notato qualcosa di curioso: un gesto anomalo della telecamera. In pratica il cameraman è volato giù dal ...

Shamano_ : Quando Amadeus ha detto 'Tirare fuori il ca...rattere' ho temuto parecchio un incidente diplomatico #Sanremo2022 - madofra : Sì Amadeus credimi è tutto divertente come un incidente stradale il giorno del proprio compleanno ma io, 80enne nel… - sxdudes : RT @CristoforoNolan: Incidente con Amadeus alla guida, #Maneskin finiti nelle fiamme e una morte rock che li consegna all'eternità. #Sanrem… - CristoforoNolan : Incidente con Amadeus alla guida, #Maneskin finiti nelle fiamme e una morte rock che li consegna all'eternità. #Sanremo2022 - provolinob : La Clerici pronta a sostituire Amadeus in caso di Covid e in caso di incidente con vittime. #Sanremo2022 -