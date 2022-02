A che ora corre Marcell Jacobs oggi e dove vederlo in tv: programma in chiaro e streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) oggi venerdì 4 febbraio è il grande giorno del ritorno in gara di Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri riabbraccia il grande palcoscenico internazionale a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi e nella staffetta 4×100, il velocista lombardo ha abbandonato le scene pubbliche e questa sera si rimette in gioco con l’obiettivo di regalare subito emozioni al proprio pubblico. L’azzurro ha scelto l’lSTAF Tour di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver) che va in scena alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Marcell Jacobs è volato in Germania per incominciare la sua stagione indoor, nel primo di quattro appuntamenti che lo condurranno ai Mondiali al coperto di fine marzo dove andrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)venerdì 4 febbraio è il grande giorno del ritorno in gara di. Il Campione Olimpico dei 100 metri riabbraccia il grande palcoscenico internazionale a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi e nella staffetta 4×100, il velocista lombardo ha abbandonato le scene pubbliche e questa sera si rimette in gioco con l’obiettivo di regalare subito emozioni al proprio pubblico. L’azzurro ha scelto l’lSTAF Tour di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver) che va in scena alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca.è volato in Germania per incominciare la sua stagione indoor, nel primo di quattro appuntamenti che lo condurranno ai Mondiali al coperto di fine marzoandrà ...

Advertising

borghi_claudio : I guariti erano la prima delle promesse non mantenute dal governo tra gli impegni che avevo ottenuto nel famoso sco… - ladyonorato : Dopo aver passato mesi a segare il ramo su cui erano seduti, ora chiedono un ramo nuovo. Ma non hanno ben compreso… - AnaMenaMusic : Secondo voi è possibile che io sia ancora più emozionata della prima serata? ?? Ora conoscete anche voi le parole d… - Cecco1791 : @Gianlu15121 @Roselmeti @MedBunker @doctorgis84 Dipende. Se sarà come ora, con metà di quei morti che arrivano da… - Lunapallida5 : RT @sailorJuppi: Tra tutte queste grettezze e meschinità, Barù che sta parlando da più di un’ora con Kabir è oro. #jeru -