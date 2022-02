A Berlino da protagonista | Marcell regala ancora spettacolo

Advertising

elturro666 : @AllStarsLA Sull'occupazione di Berlino ricordo vagamente un film ('Anonyma', mi pare fosse il titolo) che racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino protagonista

Marcell Jacobs torna in gara dopo sei mesi e lo fa alla grande. Vince la finale dei 60 metri del meeting Istaf alla Mercedes - Benz Arena di. Guarda gli scatti della gara del campione olimpico...il 17 febbraio si esibirà a Lievin (Francia) e nel weekend del 26 - 27 febbraio sarà... Di seguito il VIDEO della vittoria di Marcell Jacobs sui 60 metri all'ISTAF Indoor dicol ...Marcell Jacobs ha vinto sui 60 metri all'ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver) che è andata in scena alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Il Campione Olimp ...Marcell Jacobs torna in gara: 6.57 in batteria, alle 19.35 la finale a Berlino. Boato per il Campione Olimpico Marcell Jacobs tornerà in gara tra sette giorni esatti in occasione del meeting di Lodz ...