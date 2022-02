Yuman dopo l’esibizione a Sanremo 2022 esce il video di “ORA E QUI”

Advertising

361_magazine : - Julietsaab_ : Le Vibrazioni, Emma, Yuman, classificati dopo Gianni Morandi e Dargen D'amico non si possono vedèèèè #Sanremo2022 - gieffepparo : giusy ferreri: 3,5 emma: 5+ moro: 0 tananai: 0 ditonellapiaga e rettore: 6 ana mena: 6,5 highsnob hu: 5,5 gianni mo… - edosenzaemoji : mia personale classifica dopo il 1º ascolto #sanremo2022 1º mahmood blanco 2º LRDL 3º ditonellapiaga rettore 4º no… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Classifica generale dopo due serate (ha votato la sala stampa) 13 Sangiovanni 14 Michele Bravi 15 Rkomi 16 Achille Lauro 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuman dopo

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco in testala prima serata: la gioia alla fine dello show X Ti ... scelto non solo da Irama e Damiano, ma anche da, quest'anno in gara tra i big di Sanremo, che ...Già due anni fa, Meloni si era schierata con Zalonele polemiche che l'avevano travolto per il ...lo so dire - Rkomi " Insuperabile - Sangiovanni " Farfalle - Tananai " Sesso occasionale -" ...Dopo l’esibizione di YUMAN nella prima serata del Festival di Sanremo esce il video di ORA E QUI (Leave Music/Polydor), il brano scritto insieme a Tommaso Di Giulio e Francesco Cataldo. Nel video, ...Dopo le prime due serate del festival ... Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Aka 7even, Le Vibrazioni, Yuman, Tananai, Ana Mena.