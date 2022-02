Whoopi Goldberg nella bufera: l’olocausto “non riguarda la razza” ma “uno scontro tra bianchi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg sospesa da Abc News per due settimane. La conduttrice, insieme ad altre colleghe, del fortunatissimo talk show americano “The View“ è stata sanzionata dopo la bufera di critiche suscitate da alcune sue dichiarazioni controverse a proposito dell’olocausto. Whoopi Goldberg, celebre attrice afroamericana di 66 anni, conduce su Abc News il talk show “The View” “Con effetto immediato, sospendo Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti sbagliati e offensivi“, ha dichiarato la presidente della rete Kim Godwin in una nota, come riporta Fox News. “Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) La popolare attrice afroamericanasospesa da Abc News per due settimane. La conduttrice, insieme ad altre colleghe, del fortunatissimo talk show americano “The View“ è stata sanzionata dopo ladi critiche suscitate da alcune sue dichiarazioni controverse a proposito del, celebre attrice afroamericana di 66 anni, conduce su Abc News il talk show “The View” “Con effetto immediato, sospendoper due settimane per i suoi commenti sbagliati e offensivi“, ha dichiarato la presidente della rete Kim Godwin in una nota, come riporta Fox News. “Se da un latoha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei ...

