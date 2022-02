Virdis: «Andai in India e diventai seguace di Sai Baba» (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex calciatore Pietro Paolo Virdis ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato della sua carriera, del “no” alla Juventus, della sua attività fuori dal campo e di come un viaggio in India lo abbia portato a iniziare a seguire il predicatore Sathya Sai Baba. Calcio, ristorazione, ma L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex calciatore Pietro Paoloha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato della sua carriera, del “no” alla Juventus, della sua attività fuori dal campo e di come un viaggio inlo abbia portato a iniziare a seguire il predicatore Sathya Sai. Calcio, ristorazione, ma L'articolo

Advertising

FilippoCarmigna : Pietro Paolo Virdis: «Andai in India da Sai Baba e diventai un suo seguace. Il bomber? È mia moglie» - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Virdis: «Andai in India e diventai seguace di Sai Baba»: L’ex calciatore Pietro Paolo Virdis… - CalcioFinanza : Pietro Paolo Virdis: «Andai in India e diventai seguace di Sai Baba» - _DAGOSPIA_ : DA SACCHI A SAI BABA: VITA, VINI E GOL DI PIETRO PAOLO VIRDIS-NEGLI ANNI 90 ANDAI CON MIA MOGLIE IN… - RosarioGaletti : Pietro Paolo Virdis: «Andai in India da Sai Baba e diventai un suo seguace. Il bomber? È mia moglie»… -