Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Christoph scopre la vera identità di Lars (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cerchio intorno a Lars Sternberg sta finalmente per chiudersi e presto, a Tempesta d'amore, ci sarà un colpo di scena molto importante dal momento che Christoph scoprirà la vera identità dell'uomo. L'albergatore, infatti, come segnalano le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4, sarà sempre più stanco della presenza del barista intorno a Selina e, dopo averli anche visti abbracciati, vorrà vederci chiaro. La Von Thalheim, di fronte alle domande e alle insinuazioni del compagno, continuerà a deviare l'argomento e si rifiuterà di dirgli cosa c'è tra lei e Lars. Selina, decisa a tutelare il segreto di Cornelius, chiederà a Christoph di fidarsi di lei e di non farle più domande, ma lui non riuscirà a ...

