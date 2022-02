Siria: raid antiterrorismo degli USA uccide il leader dell’ISIS (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli USA hanno condotto un raid antiterrorismo in Siria nel quale è sato ucciso il leader dell’ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Il raid è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un piccolo villaggio vicino al confine turco, Atmeh. I residenti del posto hanno raccontato di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che gli USA hanno condotto uninnel quale è sato ucciso ilAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ilè avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un piccolo villaggio vicino al confine turco, Atmeh. I residenti del posto hanno raccontato di

Advertising

Agenzia_Ansa : Siria: nove morti in raid Usa, anche due bambini #ANSA - Agenzia_Ansa : In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vitt… - DanieleDann1 : RT @agambella: +++ Importante. È Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il leader dell'ISIS, ad essere stato ucciso durante il raid USA in ter… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: ?? Il leader dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, è stato ucciso dalle forze speciali americane durante un raid ne… - MiccoliGiuseppe : Visto su @euronewsit : Raid Usa in Siria: tra i 13 morti anche dei bambini -