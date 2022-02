Sanremo, Achille Lauro difeso da un prete di Lucca: “Attacchi bigotti, non è stato scandaloso” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ?? Puntuali quanto prevedibili, anche per lo stesso Achille Lauro che sarà salito sul palco del Festival di Sanremo pienamente consapevole di non venire capito da tutti e quindi giudicato da tanti, sono arrivate a fiumi le reazioni critiche e indignate di una fetta corposa del mondo cattolico di fronte al battesimo del cantante, in diretta durante la prima serata del Festival. Posizioni più o meno esplicite, più o meno pesanti. A partire dal vescovo sanremese Antonio Suetta che ha urlato alla “profanazione dei segni sacri della fede cattolica“, seguito poi a ruota dall’Aiart, l’associazione cittadini mediali di ispirazione cattolica, che, sentendosi offesi dalla scelta artistica di Lauro, hanno prontamente tirato per la giacchetta la Rai richiamandola al rispetto “dell’identità valoriale del Paese e alla tutela dei ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) ?? Puntuali quanto prevedibili, anche per lo stessoche sarà salito sul palco del Festival dipienamente consapevole di non venire capito da tutti e quindi giudicato da tanti, sono arrivate a fiumi le reazioni critiche e indignate di una fetta corposa del mondo cattolico di fronte al battesimo del cantante, in diretta durante la prima serata del Festival. Posizioni più o meno esplicite, più o meno pesanti. A partire dal vescovo sanremese Antonio Suetta che ha urlato alla “profanazione dei segni sacri della fede cattolica“, seguito poi a ruota dall’Aiart, l’associazione cittadini mediali di ispirazione cattolica, che, sentendosi offesi dalla scelta artistica di, hanno prontamente tirato per la giacchetta la Rai richiamandola al rispetto “dell’identità valoriale del Paese e alla tutela dei ...

rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Antonioranalli : Cesare diglielo ad Achille (Lauro) che non è più #Domenica #cesarecremonini #sanremo22 #SanremoSpotify #SanRemo… - Luce_news : Sanremo, Achille Lauro difeso da un prete di Lucca: “Attacchi bigotti, non è stato scandaloso” - _AseaA_ : RT @xscherbatsloki: achille lauro che si battezza sul palco ha preso alla lettera la settimana santa di sanremo #Sanremo2022 -