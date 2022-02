Qual è il rischio dei vulcani italiani? (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’impressionante eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, il 15 gennaio 2021, con conseguenze drammatiche non solo per gli abitanti delle isole Tonga ma anche a grande distanza, ha ricordato al mondo che il nostro pianeta è ancora attivo. Vivere all’ombra di un vulcano è una cosa abbastanza normale: circa 500 milioni di persone nel mondo vivono nel raggio d’azione di uno dei circa 550 vulcani attivi presenti sulla Terra. Nel solo ventesimo secolo i vulcani hanno causato quasi 100.000 vittime e coinvolto 5,6 milioni di persone. È un numero elevato, ma molto più basso rispetto ad altri disastri naturali: le alluvioni nel ventesimo secolo, per esempio, hanno causato secondo le stime 6,8 milioni di decessi. Questo non significa che si tratti di un rischio da sottovalutare: singole eruzioni catastrofiche possono causare decine di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’impressionante eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, il 15 gennaio 2021, con conseguenze drammatiche non solo per gli abitanti delle isole Tonga ma anche a grande distanza, ha ricordato al mondo che il nostro pianeta è ancora attivo. Vivere all’ombra di un vulcano è una cosa abbastanza normale: circa 500 milioni di persone nel mondo vivono nel raggio d’azione di uno dei circa 550attivi presenti sulla Terra. Nel solo ventesimo secolo ihanno causato quasi 100.000 vittime e coinvolto 5,6 milioni di persone. È un numero elevato, ma molto più basso rispetto ad altri disastri naturali: le alluvioni nel ventesimo secolo, per esempio, hanno causato secondo le stime 6,8 milioni di decessi. Questo non significa che si tratti di unda sottovalutare: singole eruzioni catastrofiche possono causare decine di ...

