Pechino 2022 slittino, Zoeggeler: “Mi rivedo in Mick Schumacher, so cosa vuol dire essere figli di grandi campioni” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Mi rivedo tantissimo in Schumacher, intendo Mick. Capisco bene cosa significhi essere figli di campioni così grandi. Mio padre non mi ha spinto a seguire le sue orme. Sono stata io che, quando ho provato la prima volta su una pista naturale a 7 anni, sono rimasta folgorata. Ho capito quel giorno cosa si intende per felicità”. Nina Zoeggeler ha raccontato la sua storia a Repubblica, dalla prima volta su uno slittino alla convocazione per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La 21enne azzurra è figlia di Armin, vincitore di ben 6 medaglie olimpiche, tra cui due ori, in sei edizioni di fila a cui ha partecipato. “Ho scelto il mio futuro a 14 anni, ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Mitantissimo in, intendo. Capisco benesignifichidicosì. Mio padre non mi ha spinto a seguire le sue orme. Sono stata io che, quando ho provato la prima volta su una pista naturale a 7 anni, sono rimasta folgorata. Ho capito quel giornosi intende per felicità”. Ninaha raccontato la sua storia a Repubblica, dalla prima volta su unoalla convocazione per le Olimpiadi invernali di. La 21enne azzurra èa di Armin, vincitore di ben 6 medaglie olimpiche, tra cui due ori, in sei edizioni di fila a cui ha partecipato. “Ho scelto il mio futuro a 14 anni, ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - sportface2016 : #Beijing2022 | #Slittino, Nina #Zoeggeler: 'Mi rivedo in Mick #Schumacher, so cosa vuol dire essere figli di grandi… - LaStampa : Pechino 2022, doppia vittoria per Costantini-Mosaner nel curling -