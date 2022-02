Pechino 2022, domani l'inaugurazione dei Giochi ma superati i 50 casi Covid al giorno (Di giovedì 3 febbraio 2022) La marcia più breve della storia della torcia olimpica prosegue, lungo le 72 ore a cui è stato ridotto il suo percorso. Ma non è solo il numero di ore e di chilometri ad essere ridotto, in questa ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) La marcia più breve della storia della torcia olimpica prosegue, lungo le 72 ore a cui è stato ridotto il suo percorso. Ma non è solo il numero di ore e di chilometri ad essere ridotto, in questa ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - sole24ore : ?? #Pechino2022, l’ombra dei conflitti politici e della violazione dei diritti umani - Italia_Notizie : Pechino 2022, l’ombra dei conflitti politici e della violazione dei diritti umani -