Michelle Hunziker, un messaggio (pazzesco) a Tomaso Trussardi? Tam-tam impazzito a Sanremo, forse... (Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche se ormai comunicata diverse settimane fa, continua a tenere banco e ad infiammare il gossip. Già, la coppia sembrava affiatatissima, al netto delle indiscrezioni, poi confermate, degli ultimi tempi. E in molti non si vogliono rassegnare al fatto che, come spesso accade, l'amore sia finito. Dopo dieci anni vissuti al massimo, tra tenerezza e passione. In queste settimane si è sentito e letto di tutto: tradimenti, altre relazioni, liti, tutte circostanze smentite da Trussardi in un'intervista al Corriere della Sera. Semplicemente, dopo due bimbe e tanti anni insieme, qualcosa si è rotto: forse progetti differenti, forse anche il ruolo di qualche amicizia non propriamente condivisa, ma anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia della separazione tra, anche se ormai comunicata diverse settimane fa, continua a tenere banco e ad infiammare il gossip. Già, la coppia sembrava affiatatissima, al netto delle indiscrezioni, poi confermate, degli ultimi tempi. E in molti non si vogliono rassegnare al fatto che, come spesso accade, l'amore sia finito. Dopo dieci anni vissuti al massimo, tra tenerezza e passione. In queste settimane si è sentito e letto di tutto: tradimenti, altre relazioni, liti, tutte circostanze smentite dain un'intervista al Corriere della Sera. Semplicemente, dopo due bimbe e tanti anni insieme, qualcosa si è rotto:progetti differenti,anche il ruolo di qualche amicizia non propriamente condivisa, ma anche ...

