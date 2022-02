M5s: Serracchiani (Pd), 'apprensione per tensioni, auspichiamo rientrino' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - Le tensioni nel M5S? "Guardiamo con attenzione e apprensione, sono parte importante della maggioranza e stiamo cerando con loro di rafforzare il campo largo del centrosinistra, abbiamo bisogno di una interlocuzione forte e coesa e di ragionare sui temi e non sulle divisioni. auspichiamo che rientrino presto le tensioni, sono questioni che è giusto riguardino loro ma un minimo di auspicio ce l'abbiamo". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - Lenel M5S? "Guardiamo con attenzione e, sono parte importante della maggioranza e stiamo cerando con loro di rafforzare il campo largo del centrosinistra, abbiamo bisogno di una interlocuzione forte e coesa e di ragionare sui temi e non sulle divisioni.chepresto le, sono questioni che è giusto riguardino loro ma un minimo di auspicio ce l'abbiamo". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Deboraa radio Immagina.

