LIVE – Sci alpino, prima prova discesa maschile Olimpiadi Pechino 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attesa è ormai finita Nella notte italiana al via la prima prova della discesa libera maschile di sci alpino: a Xiaohaituo, nella Contea di Yanqing, è tutto pronto per le Olimpiadi di Pechino 2022. Si tratterà di una prova fondamentale, poiché la pista è completamente nuova ed estranea a tutti gli atleti in gara. Da alcuni video degli atleti, pare essere una pista molto tortuosa e anche abbastanza ripida. Saranno 3 gli azzurri in gara: Dominik Paris con il pettorale nº 3, Christof Innerhofer con il 10 e Matteo Marsaglia con il 14. La prima prova di discesa libera maschile inizierà alle ore 4.00 (le 11.00 locali), segui la DIRETTA scritta su ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attesa è ormai finita Nella notte italiana al via ladellaliberadi sci: a Xiaohaituo, nella Contea di Yanqing, è tutto pronto per ledi. Si tratterà di unafondamentale, poiché la pista è completamente nuova ed estranea a tutti gli atleti in gara. Da alcuni video degli atleti, pare essere una pista molto tortuosa e anche abbastanza ripida. Saranno 3 gli azzurri in gara: Dominik Paris con il pettorale nº 3, Christof Innerhofer con il 10 e Matteo Marsaglia con il 14. Ladiliberainizierà alle ore 4.00 (le 11.00 locali), segui lascritta su ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno -1 delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: oggi non si assegneranno titoli, ma ci sarà spa… - Nicola89144151 : Cosa vi offrirò per Pechino 2022? Aggiornamenti live in tempo reale ogni giorno dalle 06:30 (anche in notturna in o… - Nicola89144151 : Cosa vi offrirò per Pechino 2022? Aggiornamenti live in tempo reale ogni giorno dalle 06:30 (anche in notturna in o… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone vince e allunga! L’Italia fa sua la Coppa di sp… - andreastoolbox : Marcialonga, la più amata e desiderata: domenica 30 gennaio la 49^ edizione Live su Sky | Sky Sport -