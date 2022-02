Lagarde ancora colomba sui tassi in mezzo ai falchi Londra alza di nuovo allo 0,5%. Bce: l'inflazione rientrerà (Di giovedì 3 febbraio 2022) Christine Lagarde prende tempo sui tassi fino a marzo, quando all’Eurotower saranno disponibili le nuove proiezioni macroeconomiche sull’andamento dei prezzi, perchè a differenza di dicembre (l’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce) “i rischi per le prospettive di inflazione sono orientati al rialzo, in particolare nel breve termine". Lasso temporale su cui incombe anche la crisi in Ucraina con le conseguenze sui rincari energetici. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Christineprende tempo suifino a marzo, quando all’Eurotower saranno disponibili le nuove proiezioni macroeconomiche sull’andamento dei prezzi, perchè a differenza di dicembre (l’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce) “i rischi per le prospettive disono orientati al rialzo, in particolare nel breve termine". Lasso temporale su cui incombe anche la crisi in Ucraina con le conseguenze sui rincari energetici. Segui su affaritaliani.it

Advertising

paninoelistino : Se esiste ancora una correlazione tra Bitcoin e Nasdaq allora a breve dovrebbe partire uno spike up sul #tech Atte… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Lagarde ancora 'colomba' sui tassi in mezzo ai 'falchi': costo del denaro fermo. La Bank of England invece alza di nuov… - andreadeugeni : #Lagarde ancora 'colomba' sui tassi in mezzo ai 'falchi': costo del denaro fermo. La Bank of England invece alza di… - Affaritaliani : Bce, Lagarde ancora 'colomba' sui tassi in mezzo ai 'falchi' - marina_valerio : #BCE #inflazione Lagarde 'quello che non abbiamo ancora visto è un movimento significativo sui salari, normalmente… -