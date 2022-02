Il gesto di Emma Marrone a Sanremo | non solo un inno al femminismo | il significato ‘segreto’ del triangolo

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è tornata in gara aa 10 anni dalla vittoria con ‘Non è l’inferno’ con ‘Ogni volta è così’, che ha scritto con Davide Petrella e Dardust e che uscirà su 45 giri il prossimo 18 febbraio. “In quei primiero un po’ una scappata di casa, senza una struttura dietro. Ora ho uno staff, dormo in una villa, posso chiamare un massaggiatore se ho bisogno di sciogliere la stanchezza di mesi in cui non mi sono mai fermata, tra tv, cinema, musica”, aveva raccontato all’Adnkronos. E ancora: “E mi ricordo quanto soffrivo a leggere le pagelle, con quei 4 e quei 5, sempre con una punta di cattiveria nel giudicarmi. Oggi ho raggiunto un po’ di serenità e posso dire che ciò che non è mai cambiato in questi anni è stato l’amore della gente e del pubblico”....

fanpage : #IlMioSanremo è Emma e il suo gesto sul palco, simbolo di libertà sessuale e autonomia di pensiero… - tunneldisco : quello portato sul palco da emma non è il semplice “gesto della vagina” è un piccolo pezzo di storia. #Sanremo2022 - SERENDlPJMTY : RT @serotoniride: ritorno qui sopra e scopro che il gesto della fessa di emma è pro femminismo sì infatti abbinato allo slur misogino sta u… - CarmenRivello : RT @alliscaglioni: Il gesto femminista di ?@MarroneEmma? a #Sanremo ???? (e l’abbraccio con la collega, amica e maestra sul palco ?@francesca… - zazoomblog : Emma quel gesto del triangolo sul palco di Sanremo che ha spiazzato tutti. Cosa significa - #gesto #triangolo… -

La storia che si ripete Ancora una volta protagonista è stata Francesca Michelin, scelta daMarrone come direttrice d'orchestra . Amadeus , in unche siamo sicuri non volesse significare ......Marrone, l'amore può attendere: per ora è pronta solo per Sanremo Sotto, l'apprezzamento dell'attivista Cathy La Torre per ildella cantante Cosa significa ildiMarrone ...Un gesto che nasconde un significato ben preciso, che molti telespettatori hanno frainteso. Il significato del gesto di Emma In quel momento la canzone di Emma recitava la strofa "ogni volta è così, ...Ovvio poi che il solo vedere due amiche che si sostengono e fanno il tifo l'una per l'altra diventa un gesto rivoluzionario. Ieri Emma Marrone e Francesca Michielin sul palco dell'Ariston a Sanremo ce ...