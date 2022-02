Il Flamengo di Sousa vola | ma Boniek non ci sta | “Un giorno mi inconterà e…”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il mister del club brasiliano si era dimesso dal ruolo da CT della Polonia e l'ex vice presidente della Federcalcio polacco non ha ancora digerito come sono andate le cose

Advertising

enricolippolis : @danilo_budite Io abito in Brasile e sono italiano. Se avete modo di contattare qualcuno della Roma, fategli vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Flamengo Sousa

ItaSportPress

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ildi......Legia Varsavia prenderà il posto del portoghese Paulo, che ha lasciato il suo incarico il mese scorso, a meno di un anno dal suo arrivo, per prendere le redini del club brasiliano delAncora scintille tra la Federazione polacca e l'ex commissario tecnico Paulo Sousa, volato al Flamengo dopo essersi dimesso dall'incarico alla guida della Nazionale. A far parlare sono state le ...Czeslaw Michniewicz, ex allenatore del Legia Varsavia, sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale polacca ...