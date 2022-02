Giulia Salemi è pronta a festeggiare San Valentino | l’idea per i fan FOTO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La voglia diil suo amore per e con Pierpaolo:ha anche pubblicato delle idee regalo per i suoi fan per la festa di Sanil suo secondo Sancon Pierpaolo Pretelli, che sicuramente saprà sorprenderla con il suo amore e un regalo speciale. Intanto lei con un post dà qualche dritta ai suoi fan per sorprendere il proprio partner. Dall’orologio all’anello di un noto brand,si definisce romantica. Ecco il suo messaggio pubblicato sul suo account, accompagnato da una magnificache la ritrae: «Mi sento romantica in questo periodo…Sansta arrivando e finalmente posso festeggiarlo anche io. Vi ...

L'ex gieffino, Pierpaolo Pretelli, in una lunga intervista, ha parlato anche del suo matrimonio con. Vediamo insieme cosa ha detto . Recentemente, l'ex Gieffino ed ex velino di Striscia La Notizia, Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, dove ...e Pierpaolo Pretelli pronti a sposarsi? Lui: "Vedremo più avanti" Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un'intervista al magazine Diva e Donna per parlare un po' di sè, dei suoi progetti ...La voglia di festeggiare il suo amore per e con Pierpaolo: Giulia Salemi ha anche pubblicato delle idee regalo per i suoi fan per la festa di San Valentino Giulia Salemi è pronta a festeggiare il suo ...Giulia Salemi sta collaborando con Radio Kiss Kiss: per l’emittente commenta il Festival di Sanremo dalla Città dei Fiori. Durante un'intervista rilasciata a "Fanpage" ha dichiarato: "Sto decisamente ...