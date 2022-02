Gazidis | «Nel calcio produciamo un ambiente folle per gli investitori»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “unper gli, che crea effetti devastanti a livello finanziario”. Ivanè uno di quelli che pur facendo parte dalla tanto decantata “industria” delitaliano ne riconosce tutti i limiti. Dall’interno. L’amministratore delegato del Milan è intervenuto all’Expo di Dubai. “Ho avuto un carriera unica nel, iniziata nel 1994 negli Stati Uniti per organizzare la MLS. Dovevamo creare un nuovo modello per il, sostenibile. Poi nel 2009 sono andato all’Arsenal, affiancando Arsene Wenger nel nuovo stadio, l’Emirates Stadium. Poi, tre anni fa ho avuto l’opportunità di una nuova avventura al Milan, un club in grande difficoltà all’epoca”. “Ho lavorato sugli aspetti della lega e del club, ho compreso ...

Come un granello di sabbia sulla spiaggia, insignificantecontesto generale, ma, con la ... Vengono in aiuto di questo mio concetto, proprio le parole di, ( che mi sta diventando sempre più ...... Ivan, è presente a Dubai dove sta parlando dal palco dell'EXPO di sviluppo e sostenibilità per il mondo del calcio. IL MILAN - 'Ho avuto un carriera unicacalcio, iniziata1994 ...Finisce qui l'intervento di Ivan Gazidis. Sull'importanza del Milan nel Golfo: "I numeri sono impressionanti. Stiamo cercando di aumentare l'engagement anche in queste zone. Abbiamo una lunga ...Gazidis, presente all’Expo di Dubai ha detto la sua sul progetto ... Ecco le sue parole: «Ho avuto un carriera unica nel calcio, iniziata nel 1994 negli Stati Uniti per riuscire a organizzare la MLS.