Eriksen sogna il Mondiale con la Danimarca | ecco cosa dice la FIFA

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il centrocampista danese Christiandi giocare i Mondiali di Qatar 2022.la posizione dellain merito Christianpuò continuare a coltivare il sogno di giocare i Mondiali del 2022 in Qatar. Dalla, riferisce il Times, arriverà l’ok a giocare previo screening per identificare potenziali problemi cardiaci. La valutazione finale sulle condizioni del neo centrocampista del Brentford, poi, dovrà essere fatta da quest’ultimo e dalla federazione danese: “Quando si tratta di competizioni, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute. La decisione finale è presa dal giocatore e dalla relativa associazione ...

Christian Eriksen tornerà presto a giocare nei campi da calcio. Il danese ha ripreso ad allenarsi e sogna di giocare i Mondiali con la Danimarca. Dopo aver superato le visite mediche infatti il danese è diventato un nuovo calciatore del Brentford e ora, l'ex 24 nerazzurro, sogna il Mondiale in Qatar a dicembre.