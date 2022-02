Covid | ultime news Calano ricoveri ordinari -226 e intensive -67 | 414 i morti LIVE

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 112.691 nuovi casi, con tasso di positività 12,3%. La Commissione europea ha approvato la proposta di estendere il certificato anti-fino al 30 giugno 2023. In arrivo i primi 11.200 trattamenti di Paxlovid, la pillola di Pfizer. Il coordinatore del Cts Locatelli ha annunciato a Sky TG24 che in primavera potrebbe arrivare il vaccino per i bambini under 5

FLASH | Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid e 389 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute - DATI COVID | Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. - Bollettini di giovedì 3 febbraio 2022. Italia. Nelle ultime 24 ore sono 112.691 i nuovi casi di Covid (118.994 il giorno prima). - Situazione #Covid nelle ultime 24 ore: - contagiati 112.691; - morti 414; - tasso di positività 12,3%. - ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto vede 'luce' in tunnel epidemia. Casi giornalieri si abbassano ancora, 11.902 nelle ultime 24 ore.

Quando la pandemia di- 19 ha portato alla limitazione dei voli, i criminali hanno spostato le loro rotte, optando per il trasporto via mare attraverso il Mediterraneo. La rete addebitava tra 3.MARCHE - Sono 4.607 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 febbraio 2022 nelle Marche, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle24 ...L’esperto – si legge da Adnkronos – rispondendo ad alcune domande fatte da degli studenti in visita, ha fornito una panoramica dei dati relativi ai contagi e ai decessi disponibili in queste ultime ...LE CIFRE. Curva dei contagi stabile in Sardegna, dove però si registrano nelle ultime 24 ore altri 11 decessi. I nuovi casi accertati di Covid-19 sono 1.564 (+60 rispetto a ieri) sulla base di oltre 4 ...