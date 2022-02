Covid, Toscana: 8.175 nuovi contagi. Tasso positivi in rialzo: 13,24% (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 8.175, quindi in rialzo, i nuovi contagi da coronavirus, in Toscana, oggi 3 febbraio 2022, su 61.762 esami totali di cui 17.546 tamponi molecolari e 44.216 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 13,24% (67,3% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 8.175, quindi in, ida coronavirus, in, oggi 3 febbraio 2022, su 61.762 esami totali di cui 17.546 tamponi molecolari e 44.216 test rapidi. Ildeiè 13,24% (67,3% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social L'articolo proviene da Firenze Post.

