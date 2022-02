Covid, Locatelli: "Ci avviamo verso una situazione favorevole" (Di giovedì 3 febbraio 2022) « Ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione ». Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022) « Ci stiamo avviandounamarcatamente, tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione ». Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco...

Advertising

MarcelloChirico : ??#JuveVerona Alex Sandro ? covid Locatelli ? squalificato Bernardeschi ? affaticamento - Agenzia_Ansa : Locatelli: 'Il covid rallenta, verso il vaccino per 0-5 anni. A febbraio forse potremo togliere le mascherine'… - rtl1025 : ??? All'inizio della primavera potrebbe essere a disposizione in Italia il #vaccino anti #Covid_19 per la fascia di… - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: Locatelli: 'Il covid rallenta, verso il vaccino per 0-5 anni. A febbraio forse potremo togliere le mascherine' #ANSA ht… - DlymaMohamed2 : RT @Agenzia_Ansa: Locatelli: 'Il covid rallenta, verso il vaccino per 0-5 anni. A febbraio forse potremo togliere le mascherine' #ANSA ht… -