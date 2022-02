?Covid in Campania, oggi 10.178 positivi e 42 morti: l'indice di contagio risale al 13,05%, aumentano i ricoveri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.178 positivi su 77.974 tamponi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovima cresce la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 10.178su 77.974 tamponi...

Advertising

salernonotizie : Covid, dati Gimbe: in Campania sopra soglia di saturazione posti letto in area medica - salernonotizie : Covid, in Campania aumentano i ricoveri in degenza ordinaria - salernonotizie : Covid. In Campania 10.178 positivi e altri 42 morti: l’indice risale al 13,05% - CarmenR79916151 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento?? - LucianoOriano : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento?? -