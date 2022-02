Covid Germania oggi | nuovo record contagi | oltre 236mila in 24 ore

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato per la prima volta dall’inizio della pandemianuovigiornalieri da-19. Il Robert Koch Institute (Rki), l’ente governativo per il controllo delle malattie infettive, ha riferito attraverso il proprio sito web che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 236.120e 164 decessi, che portano i totali rispettivamente a 10.422.764 e 118.334. Il numero di casi supera così il precedente, registrato mercoledì, quando le autorità hanno confermato 208.498. E’ la terza volta che nel Paese vengono confermati più di 200mila positivi in ??un giorno. L’Rki ha inindicato che il tasso di incidenza accumulato negli ultimi sette giorni è di 1.283,2 ...

In merito alla pandemia'ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole', lo dice il professor Franco ... a differenza di altri Paesi come, Olanda e Austria che hanno ..."Abbiamo gestito questa ondata mantenendo tutto aperto" approfondimento: Omicron 2 più ... Paesi come, Austria e Olanda hanno dovuto ricorrere a lockdown o a chiusure di attività ...In questi mesi, aggiunge, "siamo riusciti a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto, a differenza di altri paesi come Germania, Olanda e Austria che hanno dovuto ricorrere a ...Il numero di casi giornalieri di Covid-19 ha continuato ad aumentare anche in Giappone ... d’acquisto delle aziende (il cosiddetto indice Pmi) in Francia (ore 9,50), Germania (ore 9,55), Eurozona (ore ...