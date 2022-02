Covid, Cts verso lo scioglimento? Perché se ne parla (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe essere arrivato alla fine del suo compito. La struttura, di cui molto si è sentito parlare durante l'emergenza determinata dalla pandemia Covid sembrerebbe vedere il capolinea della propria attività sulla base di quelle che potrebbero essere le decisioni legate al modo di gestire la situazione Covid in Italia, ormai in miglioramento. A confermarlo è stato il dottor Fabio Ciciliano, uno dei membri del Cts, nell'ambito di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 3 febbraio. Cts verso lo scioglimento, le parole di Ciciliano Il ruolo del Cts in questi mesi è stato quello di offrire indicazioni a chi ha dovuto, di volta in volta, prendere decisioni delicate in momenti cruciali del periodo pandemico: la politica ed il governo in particolare. «È comunque - ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe essere arrivato alla fine del suo compito. La struttura, di cui molto si è sentitore durante l'emergenza determinata dalla pandemiasembrerebbe vedere il capolinea della propria attività sulla base di quelle che potrebbero essere le decisioni legate al modo di gestire la situazionein Italia, ormai in miglioramento. A confermarlo è stato il dottor Fabio Ciciliano, uno dei membri del Cts, nell'ambito di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 3 febbraio. Ctslo, le parole di Ciciliano Il ruolo del Cts in questi mesi è stato quello di offrire indicazioni a chi ha dovuto, di volta in volta, prendere decisioni delicate in momenti cruciali del periodo pandemico: la politica ed il governo in particolare. «È comunque - ...

