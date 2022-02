Coppa del Re: Athletic Bilbao-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Real Madrid, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re. Arbitro dell’incontro sarà Jesus Gil Manzano. Calcio d’inizio ore 21:30 allo stadio San Mames di Bilbao. A distanza di qualche settimana dalla finale di SuperCoppa di Spagna, Athletic Bilbao e Real Madrid si incontrano nuovamente ai quarti di finale di Coppa del Re. Finale questa, terminata col punteggio di 2-0 per i Blancos grazie alle reti messe a segno da Modric e Benzema. Quella di questa sera per i baschi, è l‘occasione ideale per ottenere la rivincita. La squadra di Marcelino dopo aver fatto fuori agli ottavi il Barcellona, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valida per i quarti di finale didel Re. Arbitro dell’incontro sarà Jesus Gil Manzano. Calcio d’inizio ore 21:30 allo stadio San Mames di. A distanza di qualche settimana dalla finale di Superdi Spagna,si incontrano nuovamente ai quarti di finale didel Re. Finale questa, terminata col punteggio di 2-0 per i Blancos grazie alle reti messe a segno da Modric e Benzema. Quella di questa sera per i baschi, è l‘occasione ideale per ottenere la rivincita. La squadra di Marcelino dopo aver fatto fuori agli ottavi il Barcellona, ...

