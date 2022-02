Concorso STEM 2022, 1.685 posti: bando in arrivo per procedura ordinaria (Di giovedì 3 febbraio 2022) *aggiornamento del 03/02/2022: In arrivo il nuovo Concorso STEM 2022. Il Miur, infatti, intende riaprire i le iscrizioni al Concorso ordinario scuola secondaria per le discipline STEM. Come si legge nel Decreto del 5 gennaio 2022: “A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di Concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) *aggiornamento del 03/02/: Inil nuovo. Il Miur, infatti, intende riaprire i le iscrizioni alordinario scuola secondaria per le discipline. Come si legge nel Decreto del 5 gennaio: “A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, idelle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi diA020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione deivacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro ...

