Checco Zalone virologo a Sanremo 2022 | il video della canzone

Checco Zalone ha estasiato il pubblico di Festival di Sanremo 2022 vestendo i panni di Oronzo Carrisi in 'Pandemia ora che vai via', ma che cosa ne pensano i virologi italiani? Checco Zalone è salito sul palco del Festival di Sanremo 2022 ed ha interpretato il ruolo di Oronzo Carrisi, di Capurso, che in quanto virologo-cantante ha deciso di regalare al pubblico 'Pandemia ora che vai via', un brano che sembra ironicamente suggerire ai virologi televisivi che "la pacchia è finita". A proposito del brano, Matteo Bassetti ha dichiarato: "Ha colto nel segno sulla divisione degli esperti. Per quel che mi riguarda io non avrò nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, ne sarò felice lo stesso. Zalone è fantastico, ...

