Cesare Viel | “Condividere frasi in un campo allargato”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La Galleria Milano è lieta di presentarein un, mostra personale di Cesare, tra i vincitori della X edizione dell’Italian Council. Il progetto ha un’anima dialogica: l’artista, tra la fine del 2020 e la fine del 2021, ha invitato amici e colleghi a scrivere una frase per loro significativa, particolarmente adeguata allo specifico vissuto del momento presente, e quindi condividerla con lui. Levengono poi trascritte a mano dall’artista su singoli fogli. Il risultato è un’installazione lungo tutto lo spazio espositivo della galleria, un mare metaforico attraverso il quale camminare percorrendo passerelle rialzate. Dall’incontro tra soggettivo e plurale, personale e collettivo scaturisce un momento immersivo di riflessione sul tempo che stiamo ...

(Chivasso, 1964) vive e lavora a Genova, dove insegna all'Accademia Ligustica di Belle Arti. Espone in Italia e all'estero dalla fine degli anni Ottanta in gallerie private, musei e ...