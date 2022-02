Cartellone speciale per i 150 anni del teatro Cicconi. E intanto la stagione di prosa riscuote l'interesse dei giovani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cartellone speciale

corriereadriatico.it

SANT'ELPIDIO A MARE - Sta procedendo con ottimi risultati la stagione teatrale di Sant'Elpidio a Mare, unperché si celebrano, in questo 2022, i 150 anni del teatro Cicconi . Non è semplice portare avanti un programma durante una pandemia , tra il timore di chiusure o spostamenti ...... per la seconda parte della stagione Latitudini, ed eccoci qua! Ilè stato completato e ... Abbiamo preparato un programma davvero, con opere segnalate e premiate a concorsi nazionali ...Di spunti per godersi la città e i suoi dintorni in questo febbraio che si apre ce ne sono in quantità, come si capisce già sfogliando il numero di "Discover": dagli appuntamenti in scena in ...SANT’ELPIDIO A MARE - Sta procedendo con ottimi risultati la stagione teatrale di Sant’Elpidio a Mare, un cartellone speciale perché si celebrano, in questo 2022, i 150 anni del teatro Cicconi. Non è ...