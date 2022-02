“Buttatela fuori”: Katia Ricciarelli ad un passo dalla squalifica. Cosa è successo? – VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 le polemiche rientrano, ormai, nei fatti quotidiani e Katia Ricciarelli può considerarsi una delle concorrenti più criticate oltre che una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show. La cantante, in più di una circostanza, è finita al centro della bufera mediatica a causa di un comportamento, alle volte, sopra le righe, a cui si aggiungono dichiarazioni non certo idilliache nei confronti di alcuni coinquilini. Tra i suoi compagni di avventura, Lucrezia Selassié e Miriana Trevisan, avevano chiesto la squalifica della soprano ma la produzione del programma ha deciso di mantenerla nel programma. In queste ultime settimane, Alfonso Signorini ha parlato di Katia chiudendo il tema in modo definitivo: “La ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 le polemiche rientrano, ormai, nei fatti quotidiani epuò considerarsi una delle concorrenti più criticate oltre che una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show. La cantante, in più di una circostanza, è finita al centro della bufera mediatica a causa di un comportamento, alle volte, sopra le righe, a cui si aggiungono dichiarazioni non certo idilliache nei confronti di alcuni coinquilini. Tra i suoi compagni di avventura, Lucrezia Selassié e Miriana Trevisan, avevano chiesto ladella soprano ma la produzione del programma ha deciso di mantenerla nel programma. In queste ultime settimane, Alfonso Signorini ha parlato dichiudendo il tema in modo definitivo: “La ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché ...

