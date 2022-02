Basket: Nba, i risultati delle partite (Di giovedì 3 febbraio 2022) new York, 3 feb. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Indiana Pacers-Orlando Magic 118-119; Philadelphia 76ers-Washington Wizards 103-106; Boston Celtics-Charlotte Hornets 113-107; New York Knicks-Memphis Grizzlies 108120, Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 115-104; Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 114-120 (dts); Utah Jazz-Denver Nuggets 108-104; Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 99-94; Sacramento Kings-Brooklyn Nets 112-101. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) new York, 3 feb. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Indiana Pacers-Orlando Magic 118-119; Philadelphia 76ers-Washington Wizards 103-106; Boston Celtics-Charlotte Hornets 113-107; New York Knicks-Memphis Grizzlies 108120, Houston Rockets-Cleveland Cavaliers 115-104; Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 114-120 (dts); Utah Jazz-Denver Nuggets 108-104; Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 99-94; Sacramento Kings-Brooklyn Nets 112-101.

