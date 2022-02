Australian Open, Djokovic ringrazia Vucic e il popolo serbo per l'appoggio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Novak Djokovic ha ringraziato il presidente Aleksandar Vucic, le istituzioni e l'intero popolo serbo per l'appoggio mostrato nei suoi confronti durante la vicenda giudiziaria del mese scorso in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Novakhato il presidente Aleksandar, le istituzioni e l'interoper l'mostrato nei suoi confronti durante la vicenda giudiziaria del mese scorso in ...

Advertising

Eurosport_IT : Intanto superata la prova dell'Ariston! ?????? Leggi le dichiarazioni di Berrettini: - IlContiAndrea : Sul palco questa sera si avvicenderanno Fiorello, i vincitori dello scorso anno e di Eurovision Maneskin, i Meduza,… - Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - Ubitennis : Uno sguardo da vicino all'edizione inaugurale del Pride Day agli Australian Open - Sport_Fair : #MatteoBerrettini è reduce dagli Australian Open: il tennista non è stato convocato dall'Italia per la #CoppaDavis… -