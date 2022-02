Arianna David e Biagio litigano in diretta, lei lo smaschera: “Finta storia con Miriana” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Biagio D’Anelli e Arianna David sono sempre stati in ottimi rapporti, ma qualcosa è cambiato da quando lui è uscito dal GF Vip. Ieri a Mattino 5 la Miss Italia ha attaccato il gieffino e la sua storia con Miriana Trevisan. Secondo Arianna, Biagio starebbe prendendo in giro la sua nuova compagna. “Lui è uno che ti contatta solo quando gli servi. Ascolta, tu hai cavalcato l’onda tv su storie che non sono mai esistite. Hai fatto una tarantella con Flavia Vento. La vostra frequentazione era tutta organizzata fatta per la televisione e chiamavate i fotografi. Lo sappiamo tutti Biagio, è inutile che continui a raccontare bischerate in tv? Dove vuoi arrivare con Miriana? Tu sei entrato al GF Vip a fare il ragazzino di 16 anni con una ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 febbraio 2022)D’Anelli esono sempre stati in ottimi rapporti, ma qualcosa è cambiato da quando lui è uscito dal GF Vip. Ieri a Mattino 5 la Miss Italia ha attaccato il gieffino e la suaconTrevisan. Secondostarebbe prendendo in giro la sua nuova compagna. “Lui è uno che ti contatta solo quando gli servi. Ascolta, tu hai cavalcato l’onda tv su storie che non sono mai esistite. Hai fatto una tarantella con Flavia Vento. La vostra frequentazione era tutta organizzata fatta per la televisione e chiamavate i fotografi. Lo sappiamo tutti, è inutile che continui a raccontare bischerate in tv? Dove vuoi arrivare con? Tu sei entrato al GF Vip a fare il ragazzino di 16 anni con una ...

Advertising

BITCHYFit : Arianna David e Biagio litigano in diretta, lei lo smaschera: 'Finta storia' #GFVIP - MondoTV241 : GF Vip, Scontro tra Arianna David e Biagio D'Anelli 'Sei un opportunista con deliri di onnipotenza' #biagiodanelli… - tvblogit : Mattino 5, è scontro tra Arianna David e Biagio d’Anelli: “Datti una regolata” (video) - infoitcultura : Arianna David vs Biagio D'Anelli/ “Tratti male tutti, chiami mio marito per i favori” - ironia_gfvip : @Camilla_Curt Sicuramente, se si conoscono è chiaro che Biagio lo evita. Stessa cosa ha detto Arianna David ieri a… -