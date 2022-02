WhatsApp è al lavoro su un piccola novità per l’eliminazione dei messaggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.22.4.10 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta diper Android: parliamo della versione 2.22.4.10 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp è al lavoro su un piccola novità per l’eliminazione dei messaggi - nelsottobosco : io rispondo su whatsapp a mia zia dopo mezzanotte pensando 'così non mi risponde subito e fino a domani sto tranqui… - el_marrano : Che Satana si inculi quelli che usano whatsapp per lavoro come se stessero parlando con quegli stronzi dei loro ami… - Ponkia3 : Da un paio di mesi il capo mi chiedeva una foto per il lavoro, un po’ mi sono dimenticato, un po’ mi stava sul cazz… - Cico_rito : @byoblu Grazie Bibiblu per le nontizie di primissimo rilievo. Grazie al vostro incessante lavoro possiamo informarc… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp lavoro Violentata 15enne, 'dice che l'abbiamo stuprata, siamo nella me...'. Le chat La signora è al lavoro, l'appartamento è libero, il vino e la vodka si comprano. La compagnia è ... I carabinieri hanno aperto il WhatsApp del ragazzo accusato e hanno trovato una chat con il compagno ...

La proposta provocatoria: cambiamo il nome del Cansiglio in Canéi ... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ...nome del Cansiglio in Canéi Scritto da redazione 2 Febbraio 2022 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ...

WhatsApp al lavoro sull'applicazione per iPad Agenzia ANSA La 'guerra' tra narcos: kalashnikov, milioni di droga e pusher che rapinavano altri pusher Il lavoro di militari e agenti penitenziari ha portato al sequestro di 800 chili di droga: 13 di cocaina, 42 di marijuana e 745 kg di hashish, tra cui i 313 chili scoperti a Pero, nel Milanese, a ...

Tempo di reazioni, Whatsapp sta finalmente per introdurle! Il mondo delle applicazioni di messaggistica sembra particolarmente concentrato sulle reazioni ai messaggi. Dopo l'introduzione nei Messaggi di Google, ...

La signora è al, l'appartamento è libero, il vino e la vodka si comprano. La compagnia è ... I carabinieri hanno aperto ildel ragazzo accusato e hanno trovato una chat con il compagno ...... Cultura, Spettacoli, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ...nome del Cansiglio in Canéi Scritto da redazione 2 Febbraio 2022 0 23 Facebook Twitter Pinterest...Il lavoro di militari e agenti penitenziari ha portato al sequestro di 800 chili di droga: 13 di cocaina, 42 di marijuana e 745 kg di hashish, tra cui i 313 chili scoperti a Pero, nel Milanese, a ...Il mondo delle applicazioni di messaggistica sembra particolarmente concentrato sulle reazioni ai messaggi. Dopo l'introduzione nei Messaggi di Google, ...