Viruscrazia | nel caos della pandemia burocratica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) A due anni dall’inizio di tutto, siamo ancora ostaggio di regole incomprensibili e decisioni astruse. E nelè finita ancora la scuola, tra Dad a singhiozzo, quarantene incerte e regole anticontagio per la merenda. Ma a «morire», persi nell’oceano procedurale di imposizioni (e sanzioni), sono tutti gli italiani. Torniamo al 13 settembre scorso. Primo giorno di scuola. Bambinetti e ragazzini attendono ansiosi il suonocampanella. Patrizio Bianchi consegna dunque ai posteri la solenne promessa: «Basta con la Dad!». Quattro mesi dopo, al ministro dell’Istruzione è toccato riformulare: la vituperata didattica a distanza «non è mica il demonio». Giusto qualche passeggero disagio, ecco. «I problemi riscontrati sono gestibili». Appena il 6,6 per cento delle classi sono a casa, comunica. Insomma, come suonava la canzonetta: «Va tutto bene, madama la ...

