Tenta di estorcere denaro a titolare sala scommesse: arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE' accusato di plurimi episodi di Tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso, commessi nei confronti del titolare di un centro scommesse di Pozzuoli, in provincia di Napoli, Gennaro Coppola, arrestato oggi dai carabinieri al termine di indagini coordinate dalla DDA di Napoli. Dall'attività investigativa dei carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso poiché appartenente al clan di camorra "Longobardi – Beneduce". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

