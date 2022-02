"Tanto Monica Vitti non muore mai". Quella volta che cantò con Gianna Nannini

Advertising

TeresaBellanova : Ci lascia una grandissima artista che personalmente ho amato davvero tanto. Ciao Monica?? - GiannaNannini : Monica tanto non muore mai #MonicaVitti - pomeriggio5 : Tra poco a #Pomeriggio5 ricorderemo insieme Monica Vitti, scomparsa oggi a 90 anni ?? E poi, novità sul caso Lando B… - Mohamedto7aaa : RT @Ms_Golightly: Ciao, Monica! Ci mancherai tanto. 1931 - 2022 - BluesGirl70 : La triste notizia della morte di Monica Vitti mi ha destabilizzato. Mi dispiace davvero tanto. Con lei se ne va un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanto Monica

Siena, 2 febbraio 2022 " Poche parole che dicono tutto: "non muore mai ". Con questo post Gianna Nannini ha voluto salutare su Instagram la grandeVitti, scomparsa oggi all'età di 90 anni dopo una lunga malattia. Poche parole ...Abbiamo avuto adessotempo per pensare e vediamo quello che succederà a Pechino '. La ... quest'anno non sono il più esperto ma sono sul podio dopo Marco e Charlène e Nicole Dellae ...“Adiós Monica Vitti, adiós a la reina del cine italiano ... en un comunicado tras recordar su larga carrera como actriz tanto cómica como dramática. La actriz había permanecido alejada de los focos ...È morta Monica Vitti, l’attrice aveva 90 anni. È stata una di quelle attrici che rendono immortale il cinema italiano nel mondo. Lei, Monica l'indimenticabile, icona ...