“Stavo per finire in coma”: il racconto dello scandalo in Coppa d’Africa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Surreali e mistici gli scenari che ha offerto l’edizione della Coppa d’Africa, come ad esempio il racconto dell’arbitro Janny Sikazwe sul perché abbia fischiato anticipatamente la fine di Tunisia-Mali. Giunti alle semifinali di Coppa d’Africa (Burkina Faso-Senegal e Camerun-Egitto), si possono già riconoscere i personaggi protagonisti nel bene e nel male della competizione continentale. Tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Surreali e mistici gli scenari che ha offerto l’edizione della, come ad esempio ildell’arbitro Janny Sikazwe sul perché abbia fischiato anticipatamente la fine di Tunisia-Mali. Giunti alle semifinali di(Burkina Faso-Senegal e Camerun-Egitto), si possono già riconoscere i personaggi protagonisti nel bene e nel male della competizione continentale. Tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

theparallodd : stavo per segnare tra i nuovi ascolti un album che ho già ascoltato e segnato una settimana fa mi è rimasto molto impresso devo direehehwhw - TevezFaCose : @TrxpQueej4L Il tizio dello store assomiglia un sacco a Locatelli, per un attimo stavo per chiederglielo ?? - Bhoookk3 : @Bes2277 Stavo per scrivere un tweet uguale! Che nervi! È perché non sanno prendere una decisione…o meglio hanno paura! - cinziotta73 : @AndreaPicozzi5 @Napalm51 Infatti stavo valutando di fare un giretto li. Sapete se ci vuole pure li il greenpass pe… - giorgiashx : Mentre stavo in videolezione mi è entrato un passeretto e ha cagato per tutta casa -